Morre radialista George Wagner, irmão do ex deputado Paulo Wagner

Faleceu nas primeiras horas desta segunda-feira (8) o radialista George Wagner Leite Dantas, de 55 anos, no Hospital Wilson Rosado, em Mossoró/RN. Ele vinha se tratando há vários anos de problemas nos rins.

Velório será na funerária Plasp, que fica localizado por trás do Museu Municipal, e o sepultamento está previsto para o final da tarde no Cemitério São Sebastião, no Centro.

O jornalista Carlos Santos informa que George Wagner tinha uma voz poderosa e um comportamento educado. “Radialista e amigo muito querido”, diz Carlos Santos.

“Mas para mim, o melhor dele era a capacidade de fazer e conservar amigos, com um sorriso encantador. Cara do bem de verdade. Que perda!”, acrescenta Carlos Santos.

“George era natural de Areia Branca, Filho de José Dimas Dantas e Maria do Socorro Leite Dantas, tendo seis irmãos – entre eles o ex-radialista e apresentador de TV, além de ex-deputado federal Paulo Wagner. Começou no rádio no início dos anos 80, na Rádio Difusora de Mossoró, com uma voz poderosa e educada”, informa o jornalista.

Companheiro de trabalho e amigo por longos por longos anos na FM 93, o vice-prefeito Alvanilson Carlos, do município de Almino Afonso, escreveu:

“Grande homem. Gente boa demais. Um amigo que a vida me deu. Tive a oportunidade de trabalhar com ele e pude perceber o ser humano que era. Gente do bem. Muito triste com essa notícia. Vá com Deus grande amigo. Ficam as lembranças das brincadeiras, das histórias e do companheirismo. Você realmente era nota dez e vai ficar pra sempre em nossos corações. Não são as coisas bonitas que marcam nossas vidas, mas sim as pessoas que têm o dom de jamais serem esquecidas!”

O ex-presidente da Câmara Municipal de Mossoró, auditor municipal Júnior Escóssia, ao confirmar a notícia triste, disse: “Meu amigo querido de tantas noitadas e de amizade sólida”.