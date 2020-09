Detran realiza blitze e ações educativas durante a Finecap 2019

O Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran) está desenvolvendo uma extensa agenda de educação para o trânsito durante a Feira Intermunicipal de Negócios, Educação, Cultura e Turismo do Alto-Oeste Potiguar (Finecap).

O evento acontece até este sábado (07), na cidade de Pau dos Ferros. A medida busca trabalhar ações de educação no tráfego junto aos condutores que estão participando do evento e com isso prevenir acidentes e preservar vidas.

Na Feira, o Detran montou um estande com atendimento educativo fixo e móvel durante a realização das festividades.

No local os visitantes têm acesso a informações importantes sobre segurança viária, conduta legal no trânsito, distribuição de folders informativos, cartilhas, adesivos da campanha “Só ando na paz” e brindes, a exemplo de lixeirinhas automotivas, chaveiros para motocicletas e odorizador veicular.

Já nesta quinta-feira (05), o estande do Detran recebeu a visita da governadora Fátima Bezerra, que parabenizou os técnicos do órgão que estão com a responsabilidade de reforçar as ações educativas de trânsito na cidade.

“As equipes do Detran estão atuando na festa e nas ruas da cidade, como também dando entrevistas em veículos de comunicação locais reforçando a campanha educativa Só Ando na Paz”, explicou o subcoordenador de Educação de Trânsito do Detran, Flávio Câmara.

As abordagens desenvolvidas trabalham principalmente a não utilização do celular enquanto dirige, os perigos da ingestão de bebida alcoólica para dirigir veículo automotor, as boas práticas para o motociclista e ainda alerta o proprietário de automóvel a manter regularizada a documentação do condutor e do veículo.

Outros procedimentos determinados pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) também estão sendo informados pela equipe de educação, que conta com o reforço das encenações apresentadas pelos atores do teatro pedagógico do Detran.

Durante os dias de mobilização, a equipe também está realizando blitzen educativas em vários pontos na cidade. Nas intervenções os motoristas recebem informações de condução veicular segura e brindes.