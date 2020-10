Indicado por Bolsonaro para a PGR é sabatinado no Senado; assista ao vivo

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado está realizando a sabatina do subprocurador-geral da República Augusto Aras, escolhido por Jair Bolsonaro para substituir Raquel Dodge à frente da Procuradoria Geral da República (PGR).

De acordo com a Constituição, cabe ao Senado sabatinar e aprovar indicados para o cargo de procurador-geral da República.

A previsão é que a sabatina, que começou às 10h desta quarta-feira (25), seja longa e termine no meio da tarde.

A indicação será votada pela CCJ após a sabatina e, depois disso, seguirá para o plenário principal do Senado, que tem a palavra final nesse caso.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) quer concluir a análise em plenário até as 18h30, horário marcado para o início de uma sessão do Congresso.

As votações sobre a indicação de Augusto Aras, na CCJ e no plenário, serão secretas. Para ser aprovado em plenário, Aras precisará dos votos de pelo menos 41 dos 81 senadores.