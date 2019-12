Morte misteriosa de aluna de enfermagem da UERN intriga a polícia

A estudante de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Ana Clara Ferreira da Silva, de 18 anos, foi encontrada morta em um banheiro do Hotel Passeio, em Apodi, no domingo (17).

A jovem, natural da cidade de Beberibe, no Ceará, estava morando em Mossoró, onde estudava, e havia ido viajado para a Apodi no sábado (16), para participar de um evento.

As circunstância da morte não ficaram muito claras, mas informações dão conta que ela foi encontrada no banheiro do hotel e ainda chegou a ser levada hospital da cidade, mas já estava sem vida ao dar entrada no local.

O corpo de Ana foi levado para a sede do Itep em Mossoró e até o momento o caso está como “a esclarecer”. No local, foi possível verificar que a jovem possuía alguns hematomas pelo corpo, mas ainda não foi possível declarar oficialmente a causa da morte.

O Hotel, por sua vez, não divulgou nenhuma informação sobre o caso e nem informou se a jovem estava sozinha ou acompanhada.

O MOSSORÓ HOJE entrou em contato com a Delegacia de Polícia Civil de Apodi e foi informado que não há boletim de ocorrência sobre o caso registrado no local. Como o corpo da jovem foi encaminhado pelo Hospital para o Itep, em Mossoró, e a família não procurou a delegacia, não existem informações sobre o caso para abertura de inquérito.

O MOSSORÓ HOJE também entrou em contato com uma amiga de Ana. Ela disse que a notícia pegou todo mundo de surpresa. “Nós éramos muito amigas. Foi um caso muito estranho, minha amiga estava bem. Tem muita pergunta a ser respondia”, disse.

Ana Clara cursava o primeiro período de enfermagem e já tinha concluído o curso de Técnica em Edificações na EEEP Pedro de Queiroz e Lima, na cidade de Beberibe/CE.

A UERN emitiu um nota de pesar ainda no domingo. Confira abaixo:

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) lamenta profundamente o falecimento da aluna do curso de Enfermagem, Ana Clara Ferreira da Silva, ocorrido neste domingo, 17 de novembro de 2019.

Muito respeitosamente, a UERN presta as condolências e manifesta os mais sinceros pêsames a familiares e amigos.

Em virtude do falecimento de sua aluna, a Faculdade de Enfermagem suspendeu todas as atividades nesta segunda-feira (18).