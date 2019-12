Incêndios ambientais na região de Mossoró aumentam 83,9% em 2019

Um relatório do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte (CBMRN), apurou que o número de incêndios ambientais em Natal e no interior do Estado cresceu 31,2%. Ao todo foram 934 incêndios registrados de janeiro a outubro de 2019.

Os dados foram divulgados na sexta-feira (22). Segundo o levantamento, nos meses de agosto, setembro e outubro, o crescimento médio foi de 53,5% de atendimentos no Estado.

A área do quartel de Caicó que atende todo o seridó potiguar, registrou o maior índice de crescimento. Foram 133 ocorrências neste ano contra 55 no ano passado. Um aumento de 141,8%. A área de Mossoró registrou aumento de 83,9% e Pau dos Ferros 34%.

Para o Comandante Geral do CBMRN, Coronel Monteiro Júnior, o crescente número é motivado por fatores ambientais e humanos.

“Aqui no Estado choveu bastante no primeiro semestre e a vegetação cresceu. Agora as chuvas se foram e o mato está alto e seco o que favorece os incêndios. No entanto, estamos lutando diariamente com equipes específicas para atender essas ocorrências”, disse.

ORIENTAÇÃO

O CBMRN recomenda a população não usar fogo para limpeza de terreno de pastagens e nem jogue pontas de cigarro nas estradas. Assim é possível evitar queimadas em vegetação, principalmente nesta época do ano, quando são registrados dias quentes e secos.