Manutenção de adutoras deixará 10 municípios do RN sem abastecimento de água

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) informou que 9 cidades do estados terão o abastecimento de água paralisados para a manutenção da adutora que abastece os municípios, nesta terça-feira (26).

A companhia ainda que outras duas cidades também terão fornecimento paralisado na quarta-feira (27).

O município que passará mais tempo sem água é Apodi, cuja previsão é de que o serviço dure da quarta-feira (27) até a sexta-feira (29).

Em todos os casos, a companhia informa que a população deve se programar para passar o período sem o fornecimento da rede pública.

A primeira parada programa será na adutora Sertão Central Cabugi, às 7h30 da terça-feira (26). As cidades de Angicos, Fernando Pedrosa, Lajes, Pedro Avelino, Caiçara, Pedra Preta, Jardim de Angicos, Riachuelo e a comunidade de Cachoeira do Sapo terão suspensão do abastecimento.

A previsão é de que o serviço seja concluído ainda terça-feira (26), às 19h, quando o sistema adutor será religado. Ainda de acordo com a empresa, serão necessárias 48 horas para a total normalização do sistema, após a religação do mesmo.

"O serviço executado pela equipe da Caern será a melhoria do sistema elétrico e a retirada de vazamentos da tubulação", informou.

Na quarta-feira (27), às 8h, a parada ocorre na adutora Macau/Guamaré, que irá receber três ventosas, equipamento que melhoram o fluxo de água dentro da tubulação, e um novo painel elétrico para acionamento dos conjuntos motobombas.

O serviço vai afetar Guamaré e as comunidades de Barreiras, Diogo Lopes, Mangue Seco, Umarizeiro e Baixa do Meio, que ficarão sem abastecimento.

Conforme a Caern, a previsão de finalização do serviço é às 18h da quinta-feira (28) e a total normalização do abastecimento ocorrerá 72 horas após a religação do sistema.

Já a cidade de Apodi terá interrupção no abastecimento, a partir das 6h da manhã da quarta-feira (27), para que a Caern faça reparos na adutora que abastece a cidade.

A previsão é que o sistema seja religado apenas na sexta-feira (29), pela manhã. A total normalização do sistema também tem previsão de 72h.

Três poços abastecem a cidade de Apodi e estão localizados na zona rural. Uma adutora de 500 milímetros de diâmetros leva a água até a cidade. De acordo com a empresa, a demora deve ocorrer porque a equipe terá que chegar a lugares de difícil acesso com equipamentos pesados.

"Parte da demora na execução do serviço também se deve ao tempo que a adutora demora para esvaziar. Como ela tem grande diâmetro, demora um tempo longo para que os operadores da Companhia possam iniciar o serviço. A equipe também vai aproveitar o tempo de parada para executar outros serviços operacionais no sistema de Apodi", informou a empresa, em nota.