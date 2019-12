Idosa tenta tirar um gesso da mão no Pan de Mossoró e não consegue

Nesta segunda-feira (25) o MOSSORÓ HOJE foi procurado por uma idosa que tentou tirar um simples gesso da mão, no Centro Clínico Professor Vingt-un Rosado (Pan do Bom Jardim), e não conseguiu.

Dona Maria do Socorro, de 68 anos, quebrou a mão esquerda após escorregar ao tentar subir em um ônibus.

Ao chegar no Pan, ela foi informada que o ortopedista só poderia atendê-la com encaminhamento do Posto de Saúde. Outra informação repassada a idosa foi que a serra de gesso do local estava quebrada, bem como raio-x.

Em junho deste ano o MH já havia anunciado que os dois equipamentos estavam quebrados. Já em setembro, a Prefeitura anunciou que havia consertado o aparelho de raio-x, mas a verdade é que desde então os pacientes continuam a voltar pra casa sem receber o atendimento porque o equipamento continua quebrado.

Dona Maria saiu do Pam e se dirigiu a Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Abolição IV. No local, recebeu a informação que o agendamento não poderia ser realizado porque a unidade estava sem internet e o computador tinha ido para o conserto.

A idosa seguiu, então, para a UBS do Santa Delmira. No local, foi informada que a pessoa responsável pela marcação não ia trabalhar desde a quarta-feira da semana passada.

Por fim, Dona Maria foi, junto com a filha dela, até a Secretaria de Municipal de Saúde. “Lá a responsável ligou para Diretora da UBS do Abolição 4 e solicitou que enviasse uma pessoa para fazer a marcação na secretaria, já que o local não tinha internet e nem computador. Ficaram de entrar em contato comigo até amanhã”, contou.

Enquanto isso, Dona Maria do Socorro teve que voltar para casa sem conseguir retirar o gesso da mão.

O MOSSORÓ HOJE soube de fonte segura que os médicos ortopedistas do Pam fazem de tudo para ajudar a população, mas se condições de trabalho, eles ficam “de mãos atadas”, pois não há como atender um paciente que chega a unidade precisando de atendimento ortopédicos se o raio-x, necessário para averiguar a situação, não funciona.

O MH também entrou em contato com a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Saúde para saber o posicionamento deles quanto a situação. Contudo, até o fechamento dessa matéria, não obteve retorno.