Prefeito assinará ordem de serviços para construção de melhorias sanitárias

Neste sábado (30) o prefeito de Tibau, Josinaldo Marcos de Souza, “Naldinho”, vai assinar, a ordem de serviço para a construção de melhorias sanitárias em 50 domicílios, na comunidade da Gangorra.

As obras terão um custo de mais de R$ 800 mil e os recursos são de emenda parlamentar do deputado federal Fábio Faria, conseguidos junto a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA).

De acordo com o prefeito Naldinho, boa parte das melhorias sanitárias serão construídas na Gangorra e as obras vão ser iniciadas já na próxima semana.

Naldinho ressalta que com a construção das melhorias sanitárias, a Administração Municipal estará promovendo o fomento para soluções de saneamento, para prevenção e controle de doenças, bem como implementando ações de promoção e proteção à saúde.

“Estamos trabalhando para melhorar a vida da nossa gente e, sem dúvidas, com as melhorias sanitárias, melhoram as condições sanitárias em localidades que realmente estão necessitando e vão ajudar as condições de saúde porque é uma obra muito importante”, externou Naldinho.