Nesta terça-feira (26) o gestor do Fórum Potiguar de Petróleo e Gás lançou as diretrizes que irão nortear as ações, no Estado, voltadas, principalmente, à recuperação do setor por meio da reativação de poços maduros comprados da Petrobras pela iniciativa privada e à atração de novos investimentos à bacia potiguar.

O Rio Grande do Norte é o maior produtor de petróleo onshore (em terra) do Brasil, e reafirma o papel de protagonista no cenário nacional e elevar a produção estadual, que atualmente corresponde a 40 mil barris ao ano.

“A ideia é criar um ambiente favorável à manutenção dos investimentos que estão chegando, a partir do desinvestimento da Petrobras e atuação da iniciativa privada e apresentar atrativos para que outras operadoras venham atuar em nosso Estado. Isso deverá resultar no aumento da produção, pois temos condições de bater até mesmo a barreira dos 100 mil barris ao ano, valor que alcançamos no auge da produção estadual”, avalia Rodrigo Melo, coordenador do Fórum Potiguar de Petróleo e Gás.

Mas, para isso, Marcelo Toscano, que participou do lançamento, lembra que, para que as diretrizes funcionem, na prática, é necessária a participação conjunta de todos os envolvidos no processo.

“Todos os atores que integram a cadeia produtiva do petróleo e gás precisam pensar de forma convergente, pensar como Estado, de modo que as ações funcionem e alcancem os resultados que desejamos e o Estado se torne mais competitivo”, alerta.

Dentre as diretrizes apresentadas está a que prevê mais celeridade nos processos de concessão de licenças ambientais, item primordial na atração de novos negócios no setor. Também está previsto mapeamento de oportunidades

As diretrizes foram traçadas com base em reuniões realizadas por três grupos de trabalho que compõem o comitê, formado pelo Sebrae no Rio Grande do Norte, Federação das Indústria do Rio Grande do Norte (Fiern), Redepetro RN e Governo do Estado.