“Precisamos viabilizar um polo aeroespacial no RN”, diz Jean Paul

Durante audiência com o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, o senador Jean Paul Prates defendeu a implantação de um polo aeroespacial no Rio Grande do Norte.

A reunião foi realizada nesta quinta-feira (28) e também contou com a participação do diretor de inovação e desenvolvimento tecnológico da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte – FAPERN, Julio Rezende.

Foi apresentado ao ministro o Programa Aeroespacial Norte Riograndense (PAN), que reúne as várias vantagens de fomentar em território potiguar uma economia aeroespacial.

O estado, que já conta com um Centro de Lançamento de Foguetes, a Barreira do Inferno, pleiteia a criação de um parque tecnológico e a instalação de instituições estratégicas na área aeroespacial como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, o Centro Regional do Nordeste – CRN e a Agência Espacial Brasileira – AEB.

O senador Jean Paul lembro ao ministro Marcos Pontes que o Rio Grande do Norte é um estado pioneiro e tradicional no setor aeroespacial nacional, em função do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno.

“Precisamos viabilizar um polo aeroespacial em Natal de desenvolvimento em ciência e tecnologia, formação técnica e turismo aeroespacial”, afirmou.

O parlamentar disse ainda que o estado precisa trabalhar junto e em paralelo com os novos projetos da base de Alcântara, principalmente nas áreas de capacitação espacial, turismo espacial e rastreamento e monitoramento de foguetes. Foi publicado no Diário Oficial da União, na semana passada, texto de acordo firmado entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos que permitirá aos norte-americanos lançarem foguetes e satélites da base de Alcântara, no Maranhão.

Jean Paul ainda solicitou um estudo de viabilidade para criação de uma escola técnica de Aeronáutica no Rio Grande do Norte. Também será criado um grupo de trabalho para analisar propostas legislativas em tramitação no Congresso Nacional, ligadas às áreas de telecomunicações, internet, infraestrutura de dados e audiovisual.