Caixa libera saques de até R$ 500 do FGTS para nascidos em agosto

Nesta sexta-feira (29) a Caixa Econômica Federal libera os saques de até R$ 500 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para não correntistas do banco nascidos no mês de agosto.

Trata-se do quinto lote de um total de sete, que pagarão o total de cerca de R$ 25 bilhões para 62,5 milhões de trabalhadores.

No total, incluindo os correntistas da Caixa, a liberação dos saques do FGTS abrange o total de 96,5 milhões de brasileiros, com R$ 39,8 bilhões nas contas vinculadas.

Os saques de até R$ 500 do FGTS começaram em setembro para os correntistas da Caixa, que tiveram o crédito automático em conta.

A Caixa decidiu antecipar o calendário de saques para não correntistas. Com a mudança, todos poderão fazer os saques ainda em 2019. O calendário anterior previa que trabalhadores nascidos de julho a dezembro só fariam os saques em 2020.

A Caixa justificou a mudança devido ao grande número de operações realizadas por meios digitais, que acabou desafogando o atendimento que era esperado nas agências.





CALENDÁRIO PARA QUEM NÃO TEM CONTA POUPANÇA NA CAIXA:





Apesar da mudança no cronograma, a data limite para que o trabalhador faça o saque continua sendo 31 de março de 2020. Caso o saque não seja feito até a data, os valores retornam para as contas do FGTS.

O saque imediato de até R$ 500 não tem relação com o saque-aniversário, que só começa a ser pago em abril de 2020.

Para atender ao público, a Caixa vai estender o horário de mais de 2 mil agências nesta sexta e segunda-feira (2) para realizar os pagamentos, solucionar dúvidas, promover acertos de cadastro e emitir a senha do Cartão Cidadão.

Em Mossoró, a agência da Caixa localizada na Rua Coronel Gurgel, 406, no Centro abrirá uma hora antes do seu horário habitual, nos dois dias informados acima.

SAIBA QUAIS AGÊNCIA TERÃO ATENDIMENTO DIFERENCIADO.