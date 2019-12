Crianças cegas do RN escrevem cartinhas em braile para o Papai Noel

Em busca de um presente de natal, crianças cegas do Rio Grande do Norte escreveram cartinhas em braille para o Papai Noel. Nas correspondências, os pedidos são variados e demonstram que elas usam principalmente a audição no dia a dia.

Entre os presentes desejados estão um violão, uma bola com guizo, um caminhão dos bombeiros com alarme sonoro e uma calculadora que fala. Máquina de escrever em braille e um andador também foram listados pelas crianças.

De acordo com Marcos Antônio da Silva, vice-presidente do Instituto de Educação e Reabilitação de Cegos do RN (Ierc), a iniciativa é inclusiva e permite que as crianças participem de um contexto social mais abrangente.

"É gratificante saber que você escreve uma carta em braile e alguém vai receber essa comunicação", disse.





CAMPANHA PAPAI NOEL DOS CORREIOS

As cartinhas podem ser adotadas até a próxima sexta-feira (6) em agências dos Correios de Natal, Apodi, Assu, Caicó, Canguaretama, Macau, Mossoró, Pau dos Ferros, Parnamirim e Santa Cruz.

Segundo a assessoria de imprensa dos Correios no RN, este ano, 7 mil cartinhas foram disponibilizadas para adoção.

Os Correios alertam que não distribuem cartas para adoção diretamente à população, em suas residências. As cartas do Papai Noel dos Correios ficam disponíveis apenas nos locais indicados pelos Correios.

Os presentes são recebidos nos pontos de entrega divulgados pelos Correios para que, posteriormente, os Correios realizem a distribuição.

Não é permitida a entrega direta do presente pelos padrinhos e, para assegurar a observância desse critério, o endereço da criança não é divulgado ou informado.





PONTOS DE APADRINHAMENTO DE CARTAS NA REGIÃO OESTE

Apodi

Agência APODI

Endereço: RUA SÃO JOÃO BATISTA , Nº - 66 , 59700-970 - APODI - RN

Horário de Funcionamento: Seg - Sex ( 08:00 às 17:00)





Mossoró

Agência MOSSORÓ

Endereço: PRAÇA RAFAEL FERNANDES , CENTRO , Nº - 8 , 59600-970 - MOSSORÓ - RN

Horário de Funcionamento: Seg - Sex (08:00 às 17:00)





Agência PRESIDENTE DUTRA

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE DUTRA , Nº - 870 , 59631-970 - ALTO DE SÃO MANOEL - MOSSORÓ - RN

Horário de Funcionamento:De: Seg - Sex (08:00 às 17:00)





Agência JEREMIAS DA ROCHA

Endereço: AVENIDA JEREMIAS DA ROCHA , Nº - 123 , 59611-970 - SANTO ANTÔNIO - MOSSORÓ - RN

Horário de Funcionamento: Seg - Sex (08:00 às 17:00)





Agência SANTA LUZIA

Endereço: RUA FELIPE CAMARÃO , Nº - 1289 , 59603-970 - SANTA LUZIA - MOSSORÓ - RN

Horário de Funcionamento: Seg - Sex (08:00 às 17:00)





Pau dos Ferros

Agência PAU DOS FERROS

Endereço: PRAÇA DA MATRIZ , Nº - 96 , 59900-970 - PAU DOS FERROS - RN

Horário de Funcionamento: Seg - Sex (08:00 às 17:00)