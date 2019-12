Neste sábado (30) a Prefeitura Municipal de Tibau estará ofertando diversos serviços para os moradores da comunidade de Gangorra, das 8h às 16h, na escola municipal Idelzuite Fernandes.

De acordo com o prefeito Josinaldo Marcos de Souza “Naldinho”, entre os serviços estão Assessoria Jurídica; atualização cadastral do Bolsa Família; inscrição, atualização e emissão da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP); inscrição, atualização e emissão do Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Ainda entre os serviços ofertados estão o de cadastro ao Microcrédito Empreendedor; emissão de Identidade Jovem; emissão de CPF; emissão de Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR); emissão de Reservista e atendimento do MEU INSS.

Recadastramento para o corte de terra e inscrição e atualização do Garantia Safra também são serviços que estarão à disposição dos moradores da comunidade de Gangorra neste sábado.

“Essas medidas vão reduzir a demanda de muitos dos serviços que vão estar disponíveis na comunidade da Gangorra no próximo sábado, 30”, ressaltou Naldinho.