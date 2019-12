Após furto em estação da Caern, Caraúbas fica sem água até segunda-feira (2)

Na madrugada desta sexta-feira (29) criminosos furtaram o quadro de comando elétrico das Estações Elevatórias de Água, de número 2 e 3, que bombeiam água até a cidade de Caraúbas, no Rio Grande do Norte.

Devido ao furto a cidade está com abastecimento de água paralisado. De acordo com a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), apesar do esforço para resolver o problema, o abastecimento na cidade só deve ser normalizado na segunda-feira (2).

Policiais da cidade já iniciaram as investigações para tentar descobrir quem são os responsáveis pelo crime contra o patrimônio público, que está prejudicando toda a população de Caraúbas.