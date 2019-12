Preso de justiça atira na Policia Militar e morre em Mossoró

A Polícia Militar de Mossoró na noite este domingo, recebeu informações de que dois suspeitos de terem assaltado um agente penitenciário cearense no bairro Belo Horizonte, em Mossoró, estavam exibindo armas na região do Papoco, no bairro Planalto 13 de Maio.

Ao chegar no local, os policiais narraram que foram recebidos a tiros. Tiveram que revidar para conter os suspeitos. Na ocasião, o preso de justiça Eduardo de Oliveira Félix (cumpria pena por assalto à mão armada) foi atingido e o comparsa dele conseguiu se evadir do local.

Eduardo foi levado para o Hospital Regional Tarcísio Maia, mas não resistiu aos ferimentos. Os policiais deram continuidade as diligências e conseguiram prender o comparsa de Eduardo Oliveira: trata-se também do preso de justiça Lindoelson Oliveira da Silva.

Com os presos de justiça, os policiais apreenderam uma pistola calibre .40, uma moto Broz vermelha, uma porção de maconha. (Com informações do Fim da Linha, da Policia Militar e do ITEP).