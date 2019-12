Quarta vítima do acidente causado por buraco na RN-118 morre no hospital

A quarta vítima da colisão frontal entre duas motocicletas, na RN-118, neste domingo (1º), próximo ao município de Alto do Rodrigues, não resistiu ao ferimento e morreu ao dar entrada no hospital.

Lindalva Gabriely de Souza Silva, de 17 anos, tinha sido a única vítima socorrida com vida do acidente. O irmão dela e a mãe, Erick Gabriel de Souza Silva, de 19 anos, e Galtierre de Souza de 37 anos, morreram no local.

Outra vítima, que também morreu no local, foi Francisco Edson da Silva Carlos, de 25 anos, que era o condutor de uma das motocicletas.

De acordo com o acordo com o Sargento da Polícia Militar, Da Costa, o piloto de uma das motocicletas foi desviar um buraco e bateu de frente em na motocicleta que trafegava no sentido contrário.

