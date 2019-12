Polícia pede ajuda para encontrar suspeito de matar amigo em confraternização

A Polícia Civil pede que a população envie denúncias anônimas que ajudem na localização de Ailton Berto da Silva, 50 anos.

Ele é suspeito de matar Fantone Henry Filgueira Maia, no sábado (30), durante uma confraternização de um clube de trilhas de veículos 4x4. O crime aconteceu na praia de Santa Rita, localizada no município de Extremoz.

De acordo com as investigações, durante um desentendimento com participantes da festa, Ailton Berto sacou uma pistola e efetuou diversos disparos, atingindo Fantone Henry e mais duas pessoas que estavam no local. Após o crime, o suspeito não foi localizado pela polícia.

Contra Ailton Berto da Silva já existe um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça, decorrente de um pedido apresentado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Informações que possam colaborar com a prisão de Ailton Berto devem ser enviadas para o Disque-Denúncia 181, com garantia de sigilo.