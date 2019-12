RN registra aumento de 4.513 casos confirmados de Chikungunya

Nesta terça-feira (22) a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), por meio da Subcoordenadoria de Vigilância Epidemiológica (Suvige), divulgou o novo boletim das arboviroses no RN, até o dia 9 de novembro de 2019.

De acordo com o boletim, desde o início do ano foram notificados 37.660 casos suspeitos de dengue, sendo confirmados 9.736 casos, o que representa uma incidência de 1.082.49 casos por 100.000 habitantes.

Em 2018, considerando o mesmo período, foram 28.734 casos notificados e 12.176 confirmados, gerando uma incidência de 825,92 casos por 100.000 habitantes.

Quanto à Chikungunya, desde o início de 2019 foram notificados no estado 14.755 casos suspeitos, sendo confirmados 5.753. No mesmo período de 2018 foram notificados 3.428 casos, com 1.240 confirmações. Os números representam um aumento de 366% nos casos confirmado da doença.

Já Zika vírus, teve 1.206 casos prováveis, e 61 deles confirmados. No mesmo período de 2018, foram 525 notificações, e a mesma quantidade de casos confirmados.

A Sesap orienta a realização das ações de prevenção e educação em saúde executadas pelos municípios, bem como orienta e supervisiona o trabalho realizado pelos agentes de endemias para controle do vetor, o mosquito Aedes aegypti.

Além disso, são realizadas as operações de aplicação do inseticida por meio dos carros fumacê, que devem ocorrer apenas quando houver necessidade do controle de surtos e epidemias por arboviroses.

A subcoordenadora de Vigilância Epidemiológica da Sesap, Alessandra Lucchesi, destaca que municípios e a população têm um papel essencial na prevenção dessas doenças.

“É necessário que todos tomem as medidas de prevenção à proliferação do mosquito: receber o agente de combate às endemias em suas residências, eliminar água de vasos de flores, tampar tonéis e tanques, não deixar água acumulada, lavar semanalmente depósitos de água, manter caixas de água e tanques devidamente fechados e colocar o lixo em sacos plásticos, mantendo a lixeira fechada, entre outras”.

CONFIRA O BOLETIM COMPLETO