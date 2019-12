Pedreiro morto a tiros no bairro Planalto 13 de Maio em Mossoró

O município de Mossoró, que tem aproximadamente 300 mil habitantes, chegou a ocorrência de número 200 de Conduta Violenta Letal e Intencional (CVLI) neste ano de 2019.

Na noite desta terça-feira, 4, além do assassinato de Sérgio Murilo, perto da Indufal, no bairro Barrocas, um pedreiro foi morto na região do "Papoco", no Bairro Planalto 13 de Maio.

O pedreiro Cosme Damião da Silva Neto, de 42 anos, teria saído de casa no início da noite para alimentar seus porcos numa propriedade que recebeu de herança de seus parentes.

Como o pedreiro não retornou, sua mulher pediu para o irmão dele ir ver o que teria ocorrido. O corpo foi encontrado pelo do chiqueiro com marcas de tiros pelo corpo.

A Polícia Militar e também equipe de Policia Civil foram acionados ao local junto com o ITEP para iniciarem as investigações e remover o corpo para exames na sede do ITEP.