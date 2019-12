Assassinos do Agente Lucas voltam ao banco dos réus em Mossoró

Três criminosos perigosos nesta quarta-feira, 4, sentam no banco dos réus no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins, em Mossoró-RN.

Trata-se dos assassinos do agente penitenciário federal Lucas Barbosa Costa, morto com requintes de crueldade no dia 17 de dezembro de 2012, em Mossoró-RN.

Inclusive já foram julgados e condenados pela Justiça Federal, em júri popular realizado no mês de dezembro de 2017. Na ocasião, foram empregados mais de 130 policiais na segurança.

Vejam mais

Quarteto acusado matar Lucas Barbosa será julgado em Dezembro de 2017

"Decidi tirar a vida dele sim", diz Luizinho em depoimento a Justiça

Assassinos de Lucas são condenados a penas somadas de 121 anos de prisão

Julgamento desta quarta-feira



Réus:

Expedito Luis de Carvalho Neto, o Luizinho

Emerson Ricardo Cândido Morais, o Magrão

Anderson Rocha de Oliveira, o Neguinho

Vítimas:

Cristian Alisson Flor da Silva

Patrício Davi Soares (paizão)

Jane Clea Bezerra de Sousa

Patrício Davi Soares Filho

Talysson Emanuel Soares de Sousa

O promotor Ítalo Moreira Martins diz que a investigação policial aponta que os ataques dos assassinos de Lucas Barbosa era para assumir o controle do tráfico de drogas na Rua Anatália do Melo Alves, no bairro Paredões, uma das regiões mais violentas de Mossoró.

Os crimes segundo o MPRN

No dia 5 de novembro de 2012, mesmo ano que os criminosos mataram o agente penitenciário Lucas Barbosa, por volta das 18, Luizinho e Magrão atacaram a tiros Cristian Alisson Flor da Silva, com a intenção de matá-lo, na rua Anatália de Melo Alves. Cristian conseguiu correr, subir numa motocicleta e procurar ajuda médica e sobreviver.

Após tentar contra a vítima de Cristian, Luizinho e Emerson, na mesma rua, atacaram na casa 54. O alvo eram Patrício Davi Soares, o Paizão, Jane Clea Bezerra de Sousa, Patrício Davi Soares Filho (filho de Paizão) e Tallyson Emanuel Soares de Sousa.

Neste ataque, saíram baleados Patrício Filho e Tallyson Emanuel no ombro, que foram socorridos para o Hospital Regional Tarcísio Maia. Na peça de denúncia do Ministério Público Estadual, a intenção dos assassinos era matar todos que ali se encontravam.

A prova é que voltaram a atacar no mesmo bairro, mesma rua às 19h30 do dia 16 de janeiro de 2013. Luizinho e Anderson Rocha de Oliveira, novamente fazendo uso de arma de fago, tentaram matar novamente Patrício. Deste ataque, Davi foi atingido no joelho.

O Júri

Réus e vítimas vivas foram intimados para prestar depoimento durante o julgamento nesta quarta-feira, 4, no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins, sob a presidência do juiz Vagnos Kelly Figueredo de Medeiros, que terá início por volta das 9 horas.

No caso de Luizinho e Magrão, que estão cumprindo pena no sistema prisional federal, as oitivas serão feitas por vídeo conferência. Já as vítimas que estão vivas serão interrogadas no plenário do Tribunal do Júri, no caso de aparecerem.

O promotor Italo Moreira Martins foi escalado para atuar representando o Ministério Público Estadual e o defensor público Diego Melo da Fonseca e o advogado Jairo Rocha Ximenes Ponte vão atuar na defesa dos réus. Os trabalhos devem ser concluídos no início da tarde.