Pagamento da folha de novembro de 2018 poderá ser realizado até 2 de janeiro

Nesta sexta-feira (6) a Secretaria Estadual de Planejamento e Finanças do Governo do Rio Grande do Norte confirmou as datas de pagamento dos salários de dezembro, bem como como a data de pagamento do 13º de 2019.

A confirmação foi dada por volta das 16h desta sexta-feira, por meio da conta oficial da Seplan RN no Twitter.

Ainda de acordo com a Seplan RN, “há possibilidade ainda de pagar novembro de 2018 até 2 de janeiro, quitando 15 folhas [contando com dezembro de 2017]. No mesmo período de 2018, muitos servidores tinham recebido apenas 10 salários.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO ABAIXO: