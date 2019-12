Após sanar problemas de projetos, governo retoma obras de RNs

O Governo do Estado conseguiu sanar os problemas de projetos nas RN 015 (estrada do Melão), RN 016, 011 e na 118, determinando a imediata retomada das obras.

Na RN 015, haviam problemas de jazidas e de desapropriação de áreas. Com estes problemas sanados, a sobras foram retomadas esta semana. O trecho liga Baraúna a BR 437.

A previsão do Departamento Estadual de Rodagens (DER-RN), é concluir esta rodovia até julho do próximo ano, já considerando a possibilidade de haver inverno forte a atrasar a obra.

Na RN 016 que liga Carnaubais a BR 304, em Mossoró, o projeto inicial não previa construção de trechos com aterramento. Este problema foi sanado e agora a obra será concluída.

No trecho da RN 011, que liga a RN 016 a BR 110, na comunidade de Casqueira em Areia Branca, também havia problema de aterramento, que foi sanado. Estas duas rodovias serão entregues no início do próximo ano.

O mesmo problema de piso ocorria também na recuperação do trecho da RN 118, entre as cidades de Jucurutu e Caicó, na região Seridó, neste caso, a conclusão da estrada deve ocorrer nos próximos dias.

Estas quatro obras estão sendo executadas pela Construtora CLC.