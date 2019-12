Equipe feminina do Mossoró Vôlei fica em 3º lugar no Campeonato Estadual

A equipe feminina do Mossoró Vôlei participou do Campeonato Estadual de Voleibol, que aconteceu no sábado (7), no ginásio AABB, em Natal.

O campeonato estava previsto para contar com participação de 4 equipes, que seriam a campeã e vice do metropolitano e a campeã e vice do super interiorano.

Contudo, uma das equipes não pode participar e o evento foi disputado em forma de rodízio, onde todos se enfrentaram.

O Mossoró Vôlei, fez seu primeiro jogo contra a seleção de Ipureira, reforçado pelas atletas da UFRN. No primeiro jogo perdeu por 2 sets a 0.

No segundo jogo voltou a ser derrotada pela forte equipe do Vôlei Terapia, de Natal, equipe formada por jogadoras experientes e reforçada por atletas que atuam em nível nacional.

Com os resultados, a equipe do Mossoró Vôlei não repetiu a performance de outros campeonatos.

A ausência de atletas em função de contusões, o elevado nível técnico da competição, além do forte calor dentro do ginásio da AABB, exigiram muito das atletas e foram fatores que contribuíram decisivamente para as derrotas da equipe.

A comissão técnica, atletas e a direção, tem reunião marcada para essa terça-feira (10), às 19h, para avaliarem a participação no evento, o cronograma de atividades, data da confraternização pela conquista e formação do elenco para o ano de 2020.