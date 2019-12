Policiais Penais devem avaliar proposta do governo nesta quarta

Nesta terça-feira (10) o Sindasp-RN convocou os Policiais Penais do Rio Grande do Norte para uma Assembleia Geral onde deve ser repassada a proposta que o governo do Estado apresentou aos representante do sindicato, em reunião nesta terça-feira (10)

A assembleia será realizada nesta quarta-feira (11), às 9h30, em frente à Governadoria, onde a categoria está acampada desde o dia 4 de dezembro.

"O governo não acatou o projeto que foi construído nos últimos meses pelo Sindasp-RN e, agora, apresentou outra proposta. Então, convocamos todos para que possamos analisar, discutir e deliberar", comenta Vilma Batista.

A presidente do Sindasp-RN ressalta que é de fundamental importância que todos os policiais penais se façam presentes em frente à Governadoria a partir das 9h30.

Nesta terça-feira, resentantes do Sindasp-RN também estiveram na Assembleia Legislativa solicitando apoio dos deputados para que o projeto de reforma estatutária seja enviado ainda este ano e em tempo hábil de ser votado.