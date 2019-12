Rosalba diz em nota que operação da PF vai provar que ela é inocente

Nesta terça-feira (10) dois imóveis da Prefeita Rosalba Cialini, um em Natal e outro em Mossoró, foram alvos de mandados de busca e apreensão da Polícia Federal, relacionados à investigação sobre casos de corrupção durante a construção da Arena das Dunas.

Veja mais:

Rosalba é alvo da PF na apuração de corrupção na Arena das Dunas

Por meio de nota, a assessoria da prefeita afirmou que ela estava em seu apartamento, no Nova Betânia, no momento da chegada dos policiais, mas que em nenhum momento foi apresentado o conteúdo da investigação, ou eventuais acusações ou denúncia.



Ainda de acordo com a nota, “A prefeita considera que as diligências realizadas hoje nos dois apartamentos contribuirão para confirmar a correção de sua conduta”, disse.

Veja nota abaixo:

“Nota de esclarecimento sobre as notícias a respeito de operação realizada hoje, 10, relativas ao estádio Arena das Dunas, de Natal (RN), confirmamos que houve diligência na residência da prefeita Rosalba Ciarlini, em Mossoró, onde ela se encontrava. No entanto, não foi apresentado o conteúdo da investigação, ou eventuais acusações ou denúncia.

O Arena das Dunas foi o único dos estádios da Copa 2014 concluído no prazo, sem aditivos de prazo ou de preço, e com valor abaixo do inicialmente orçado, estando em pleno funcionamento na capital, conforme atestam todos os natalenses e potiguares.

Como se faz ao longo de sua vida pública, acompanhada por todos, Rosalba Ciarlini se coloca à disposição da Justiça e dos demais órgãos estatais a fim de esclarecer todos os fatos.

A prefeita considera que as diligências realizadas hoje nos dois apartamentos contribuirão para confirmar a correção de sua conduta”.

A Operação “Mão na Bola” foi deflagrada na manhã desta terça-feira (10) pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal.

O objetivo é apurar a possível prática dos crimes de desvio de finalidade de financiamento, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro, atribuídos a integrantes de grupo empresarial do ramo de construção civil, membro de Sindicato de Trabalhadores e agentes públicos do estado do Rio Grande do Norte.

Veja mais:



PF apura esquema de corrupção durante a construção do Arena das Dunas

Ao contrário do que afirmou a assessoria da prefeita Rosalba em nota, o desvio na construção da Arena foi em torno de R$ 100 milhões de reais.



O caso chegou até a ser tema de reportagem especial do Fantástico no quadro "Cadê o dinheiro que tava aqui?", que foi ao ar no dia 10 de setembro de 2017.

Veja mais:

Desvio de R$ 100 milhões na construção da Arena das Dunas será destaque no Fantástico domingo





O repórter Eduardo Faustini passou vários dias em Natal investigando o caso, bem como traçando um paralelo com os serviços de saúde no RN.



O projeto do Arena das Dunas para a Copa do Mundo de 2014 começou ainda no governo da ex-governadora Wilma de Faria (já falecida), em 2009 e foi concluído durante a gestão Rosalba.