Ipem fiscaliza brinquedos e itens natalinos no comércio de Mossoró e Natal

Visando garantir a segurança e qualidade de brinquedos, bicicletas infantis e de produtos natalinos, as equipes de fiscalização do Instituto de Pesos e Medidas do Rio Grande do Norte (IPEM/RN) estão percorrendo o comércio de Natal e Mossoró. A operação de fiscalização foi iniciada na segunda-feira (9) e segue até esta quinta-feira (12).

Denominada Operação Especial Papai Noel, ela faz parte do cronograma oficial do Inmetro e deve ocorrer em todo o Brasil e visa fiscalizar no comércio varejista e atacadista a presença do Selo do Inmetro em brinquedos, bicicletas de uso infantil e em luminárias natalinas tipo mangueira e pisca-pisca.

O objetivo é verificar se os itens citados atendem a todas as recomendações de segurança estabelecidas pelo instituto.

No caso dos brinquedos e bicicletas de uso infantil, além da presença obrigatória do Selo do Inmetro é verificada se constam informações como: dados do fabricante ou do importador, CNPJ da empresa fabricante, país de origem e indicação de faixa etária. Todas as informações devem estar escritas em português.

Quanto às luminárias natalinas, elas devem ser comercializadas com as informações em português como: tensão; corrente; potência máxima do conjunto; e o nome, marca ou logomarca do fabricante ou importador.

Também deve informar se o produto pode ser instalado em ambientes externos ou somente em ambientes internos.

Não respeitar essa indicação de uso pode aumentar o risco de acidentes, como incêndios, por exemplo, no caso de um curto-circuito. Além disso, os produtos só podem ser comercializados com o plugue que atenda ao padrão brasileiro.

Os estabelecimentos em que forem encontradas irregularidades terão até dez dias para apresentar defesa ao instituto e estarão sujeitos a multa.

Caso o consumidor desconfie de alguma irregularidade deve denunciar ao IPEM/RN pelo número 0800 281 4054, pelo email – ouvidoriaipem.rn@gmail.com ou pelo whats app 84 98147-9433.