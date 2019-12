Gengivite: conheça os sintomas e saiba como evitar a doença

Vermelhidão, inchaço e até sangramento na área da gengiva são sintomas comuns da gengivite. A doença é causada pela formação da placa bacteriana, uma camada de bactérias que se desenvolvem ao redor, em cima e entre os dentes de modo contínuo, principalmente em áreas de difícil acesso.

O dentista do Hapvida, Dr. Eduardo Melo, explica a melhor forma de prevenir a gengivite.

“Uma boa higiene bucal é essencial. A limpeza profissional também é extremamente importante, pois uma vez que a placa se acumula e endurece (ou torna-se tártaro), apenas o dentista pode removê-la”.

Além disso, existem outras maneiras de evitar contrair a doença, tais como

· Escovação correta e uso apropriado do fio dental para remover placa e restos de alimentos, e do controle do aparecimento de tártaro;

· Alimentação correta para garantir nutrição adequada;

· Evitar cigarros e outras formas de tabaco; A gengiva dos fumantes é mais suscetível a infecções, já que o tabaco reduz o fluxo de sangue e nutrientes no tecido gengival.

· Ir ao dentista regularmente.

O tratamento consiste em melhorar a higiene dental, o que envolve uma limpeza profissional, bem como enxaguantes bucais.