Sesed garante segurança da população em eventos de Mossoró e Natal

O último final de semana contou com grandes eventos nas duas maiores cidades do Rio Grande do Norte, Natal e Mossoró. Na capital, ocorreram o Carnatal 2019 e o Festival Halleluya, enquanto na cidade do Oeste do Estado aconteceu a procissão de Santa Luzia.

Para proporcionar uma maior segurança para a população Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed) montou esquemas especiais de segurança para as três festividades.

Em Natal, foram 122 policiais militares extras por dia, além de três delegacias móveis nos arredores da Arena das Dunas e o Corpo de Bombeiros com viaturas de Auto Bomba Tanque, busca e salvamento e uma unidade de resgate.

A maioria das ocorrências aconteceu durante os quatro dias de Carnatal, mas nenhuma de grande gravidade. Foram registrados 47 furtos de celulares, sete furtos de veículos e seis furtos diversos, além de três assaltos. Duas pessoas foram presas por terem furtados objetos durante a micareta.

A Polícia Civil pede que quem teve algum aparelho celular levado na festa, que procure a 5ª Delegacia de Polícia, localizada na Rua São José de Campestre, 2595, Lagoa Nova, portando o Boletim de Ocorrência e um documento que comprove o número do IMEI do aparelho.

O Comando de Policiamento Rodoviário Estadual (CPRE) ainda realizou a Operação Zero Álcool, enquanto que a Operação Lei Seca também atuou na região, evitando que motoristas fizessem o consumo de bebidas alcoólicas e dirigissem em seguida.

Ao todo, mais de 1.300 condutores foram abordados e 83 acabaram autuados, parte por embriaguez ao volante e outra por se recusar a fazer o teste do bafômetro. Nessas ações, uma arma de fogo também foi apreendida.

Já em Mossoró, apesar da procissão ter atraído cerca de 150 mil pessoas, nenhuma ocorrência de relevância foi registrada. O evento contou com acompanhamento de agentes da segurança pública durante todo o trajeto.

“Os órgãos de segurança pública realizaram um planejamento prévio para os eventos e o resultado foi que a população conseguiu aproveitar as festividades de uma maneira mais tranquila, sabendo que as forças de segurança estavam ali para ajudar no que fosse necessário”, destacou o secretário da Segurança do RN, coronel Francisco Araújo.