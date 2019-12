Ministério da Saúde credencia 10 leitos de UTI do Hospital São Luiz

O deputado Allyson Bezerra, do Solidariedade, conseguiu uma conquista que vai salvar muitas vidas em Mossoró-RN: o credenciamento de 10 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva para o Hospital São Luiz. Esta UTI já está pronta para começar a funcionar.

A portaria (3.405/MS), do ministro Luiz Henrique Mandetta, da Saúde, foi publicada neste dia 17 no Diário Oficial da União, em Brasília. Com a efetivação do credenciamento, o Sistema Único de Saúde passa a enviar os recursos para o Fundo Municipal de Saúde para custeá-la.

O quadro de saúde pública em Mossoró é gravíssimo. O Hospital Regional Tarcísio Maia tem 9 leitos de UTI credenciados ao SUS, sendo que geralmente tem fila média de 10 a 15 pacientes aguardando vaga em leito de UTI, o que comprova a carência de leitos na cidade.

Além do HRTM, existe também UTI credenciada ao SUS no Hospital Wilson Rosado - 20 leitos, no Hospital Santa Luzia - 9 leitos, e no Hospital Maternidade Almeida Castro - 8 leitos. Além destes, existe outros 10 contratados no HWR por determinação da Justiça.

Todos os leitos de UTI que são custeados com recursos públicos/SUS em Mossoró são gerenciados pela Central de Regulação de Leitos de UTI, que por sua vez é gerenciada pela Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró-RN.

A UTI do HSL, com o credenciamento ao SUS, passa a ser gerenciada também pela Central de Regulação de Leitos de SUS. A publicação da Portaria 3.405 pode motivar o Estado a cancelar o contrato emergencial, no valor de R$ 25 mil ao dia, com os 10 leitos de UTI do HWR.

Quando tomou ciência dos fatos, o deputado Allyson Bezerra disse que havia mais ou menos 2 anos que o processo de credenciamento dos leitos de UTI do HSL estava parado na Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró. Este fato não foi explicado pela Prefeitura de Mossoró.

Para quebrar a “barreira” e credenciar os 10 leitos de HSL ao SUS, o deputado Allyson Bezerra levou porta na cara na Prefeitura Municipal de Mossoró, enfrentou o Conselho Estadual de Saúde e bateu na porta da bancada federal do RN em Brasília-RN.

Na capital federal, Allyson Bezerra narra que foi recebido pelos senadores Styvenson Valentin, do Podemos; Zenaide Maia, do PHS; Jean Paul Prates, do PT; além deputados federais Rafael Motta, do PSB; Benes Leocádio, do PRB; e General Girão, do PSL.

Allynson disse ao MOSSORO HOJE que conseguiu algo extraordinário para Mossoró: “Vitória da saúde, vitória de Mossoró. Finalmente, o Hospital São Luiz recebeu o tão esperado credenciamento para operar os 10 leitos de UTI. Quem ganha é a saúde de Mossoró, é a saúde do nosso povo”, afirmou o parlamentar.





VEJA PORTARIA ABAIXO: