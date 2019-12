Cresce o número de pessoas associadas a cooperativas no Rio Grande do Norte

Depois de atingir menor resultado na série histórica em 2017, o número de pessoas ocupadas como empregadoras ou por conta própria que estavam ligadas a cooperativas cresceu no Rio Grande do Norte, passou de 10 mil para 20 mil em 2018.

Esse é um dos resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua: Características Adicionais do Mercado de Trabalho divulgada nesta quarta-feira (18) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O estado teve o terceiro maior crescimento em pontos percentuais do Brasil, 2,7%. No total, o percentual aumentou para 5,2% em 2018. Em 2017, era 2,5%.

Somente Roraima (3,7%) e Rondônia (3%) tiveram um crescimento em pontos percentuais maior que o Rio Grande do Norte.





RN TEM QUARTA MAIOR SINDICALIZAÇÃO DE TRABALHADORES DO BRASIL

O estado tem o quarto maior percentual de trabalhadores sindicalizados do Brasil, 15,5%, 204 mil pessoas ocupadas estavam associadas a sindicatos, em 2018, de um total de 1,3 milhão.

Entre as unidades da federação, o Piauí lidera com 23,2% de pessoas ocupadas associadas a sindicatos. Em seguida, o Maranhão com 18,2% de sindicalização. O Rio Grande do Sul tem o terceiro maior percentual, 15,8%.

O Rio Grande do Norte foi a única unidade da federação onde não houve variação percentual de trabalhadores sindicalizados entre 2017 e 2018. A média de sindicalização no Nordeste passou de 15% para 14% entre os dois anos.

No Brasil, houve uma redução de 1,9% de trabalhadores associados a sindicatos. Em 2017, os sindicalizados eram 14,4% dos ocupados. Em 2018, esse percentual baixou para 12,5%, o menor da série histórica iniciada em 2012.





NORDESTE TEM MAIOR PROPORÇÃO DE PESSOAS TRABALHANDO EM DOMICÍLIO

O percentual de pessoas trabalhando no domicílio de residência cresceu em todas as regiões de 2017 para 2018. No Brasil, 5,2% das pessoas ocupadas trabalhavam em casa em 2018.

A região Nordeste possui 6,3% das pessoas ocupadas trabalhando em suas casas. Entre as grandes regiões do Brasil, esse é o maior percentual. Isso equivale a 1,04 milhão de pessoas ocupadas.

Nas demais regiões, os percentuais de pessoas ocupadas no próprio domicílio são: Norte (5,7%); Sudeste (5,3%), Centrooeste (5,1%) e Sul (3,1%).

No Rio Grande do Norte, 73 mil pessoas trabalhavam no domicílio de residência em 2018, 7,4% das pessoas ocupadas no estado.