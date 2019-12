Operação Sorriso realizará correção gratuita de fissura labiopalatina em Mossoró

A Operação Sorriso, uma das maiores organizações médicas voluntárias do mundo, retorna ao Rio Grande do Norte pela 5ª vez para a realização de mais um programa de correção de lábio leporino e fenda palatina, a partir de 13 de janeiro.

Na missão humanitária de Mossoró devem ser realizadas cerca de 50 cirurgias entre os dias 15 e 18 do mesmo mês.

Desde o primeiro programa no Estado, foram atendidos mais de 409 pacientes, com 220 cirurgias realizadas e mais de 3.600 consultas médicas gratuitas oferecidas.

Para participar da triagem, basta comparecer à seleção no dia 13, no Centro Clínico Prof. Vingt Un Rosado, com os documentos de identificação do paciente e do responsável, além de exames de sangue recentes (realizados até 3 meses antes da missão), caso tenha.

Paciente e mais um familiar que residam fora do município poderão solicitar hospedagem gratuita no dia da seleção, que serão disponibilizadas pelo Albergue Mossoró (Albem).

Quem foi operado em 2019 também deve retornar nesta data para realizar a consulta pós-operatória de 1 ano.

Após a triagem, os pacientes selecionados passarão por cirurgia com os voluntários da Operação Sorriso no Hospital Wilson Rosado, a partir do dia 15 de janeiro. Um time de 60 voluntários da área da saúde do Brasil e de outros países participará da missão.

"Pelo quinto ano consecutivo, o Hospital Wilson Rosado tem o prazer de disponibilizar sua estrutura hospitalar para transformar sonhos em realidade na vida de crianças, jovens e adultos portadores de lábio leporino e fenda palatina, através das cirurgias. Para todos que fazem parte do Hospital este é um nobre gesto de carinho, respeito e responsabilidade social, além de apoiar e garantir a Operação Sorriso no Rio Grande do Norte por mais um ano", ressalta Marcos Moura, Diretor Administrativo do Hospital Wilson Rosado.





SERVIÇO

Programa Humanitário de Mossoró (RN)

Seleção dos pacientes

Dia: 13 de janeiro de 2020 - a partir das 8h

Centro Clínico Prof. Vingt Un Rosado (antigo PAM do Bom Jardim)

Rua Afonso Pena, 152 - Bom Jardim

Cirurgias

Dias: 15 a 18 de janeiro de 2020

Hospital Wilson Rosado - Rua Pedro Velho, 250 - Santo Antônio

Informações: (84) 3318-9071 (ligar das 10h às 12h e das 15h às 17h).





Sobre a Operação Sorriso

A Operação Sorriso é uma das maiores organizações médicas voluntárias do mundo. Reúne profissionais de 60 países para ajudar pessoas nascidas com deformidades faciais, especialmente lábio leporino e fenda palatina. Em 37 anos de trabalho, já transformou a vida de mais de 288 mil crianças pelo mundo.

No Brasil, as ações tiveram início em 1997 e já foram realizados mais de 100 mil exames e avaliações especializadas e 5,5 mil cirurgias em doze estados brasileiros, tudo de forma gratuita à população.

Também é possível ajudar a Operação Sorriso através de doações financeiras pelo site www.operacaosorriso.org.br/index.php/get-involved/doacao-financeira/

Ou realizar depósitos direto em conta:

Associação Operação Sorriso do Brasil

CNPJ: 08.691.563/001-85

Banco Itaú – 341

Ag: 8729 / C/C: 23082-4