“Natal da Criança” leva alegria e muita diversão para criançada em Mossoró

"É algo que nunca vi nenhum político fazer, muito organizado, uma festa linda para as crianças, achei muito bom”. A declaração é da agente de serviços gerais Ceição Melo, uma das mães que prestigiaram o “Natal da Criança”, neste domingo (22), no bairro Planalto Treze de Maio, em Mossoró-RN.

O “Natal da Criança” é uma iniciativa do deputado estadual Allyson Bezerra (Solidariedade), que reside no bairro. O parlamentar mossoroense destacou a alegria em poder realizar o evento para as crianças da sua cidade e relembrou momento importante da sua história.

“Nesse momento lembro muito da minha infância lá no Sítio Chafariz. Era tudo muito humilde, mas não faltava alegria, principalmente quando nos reuníamos nessa data. Hoje ter a oportunidade de tornar o dia de centenas de crianças mais fez é pra mim motivo de gratidão. Lembro também da nossa campanha pelas ruas do Planalto Treze de Maio. Muitas crianças acompanham nossas caminhadas, levando alegria, sem nem entender o que se passava ali”, destacou.

A primeira edição do “Natal da Criança” contou com a participação de centenas de crianças, pais e mães. A população elogiou a ação do parlamentar – que não é a primeira.

“Já tinham me falado que ele (Allyson) realizou o Festival da Criança, no dia das crianças, eu não vim, mas me disseram que foi muito bom e organizado, aí quando eu soube que tinha hoje decidi trazer meu filho e meu sobrinho”, enfatizou Ceição Melo.

“É muito gratificante ver o sorriso de cada criança no dia de hoje, receber o abraço e o carinho de cada uma nos motiva ainda mais a seguir trabalhando, seguir lutando por um futuro melhor para elas. A gente fez tudo isso de coração e terminamos o dia (e o ano) de alma lavada, com a certeza de que fizemos nosso melhor por elas: nossas crianças!”, concluiu Allyson.

O “Natal da Criança” ofertou brinquedos infláveis, touro mecânico, futebol de sabão, tobogã, tombo legal, pula-pula, piscina de bolinha, picolé, cachorro-quente, algodão doce e pipoca. As crianças que participaram da festa também receberam presentes.