Comércio de Mossoró terá funcionamento normal nesta terça-feira, 24

Quem ainda não garantiu os presente do natal ainda tem até as 18h desta terça-feira (24) fazer as compras, já que o comércio varejista de Mossoró terá horário de funcionamento normal nesta véspera de Natal.

Já as compras do setor alimentícios poderão ser realizadas das 6h às 19h na maioria dos supermercados da cidade.

Na quarta-feira (25), Feriado de Natal, as lojas do Centro e os supermercados das cidade estarão fechado.

Já o principal shopping de Mossoró terá horário reduzido nesta terça-feira (24). As lojas, praça de alimentação e o espaço de lazer abrem a partir das 10h e seguem até às 18h. A academia terá funcionamento das 5h30 às 14h e o cinema funciona a partir das 14h.

No dia de natal, as lojas e a academia estarão fechadas, enquanto a praça de alimentação e área de lazer vão funcionar das 11h às 22h e o cinema a partir das 14h.

Hospitais estarão funcionando normalmente nos dois dias e as atividades básicas de alimentação e lazer, tais como bares e restaurantes, poderão ter seu funcionamento decidido de acordo com a necessidade do proprietário.