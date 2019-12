Entenda os casos mais comuns de otite – inflamação do ouvido

Muito comum no período do verão, a otite ou inflamação no ouvido, como é mais conhecida, atinge pessoas de todas as idades.

As infecções podem causar problemas na audição e outras complicações graves ou até mesmo levar a surdez, como explica o otorrino do Hapvida, Dr Bruno Thieme.

“Geralmente são divididas em três tipos: Externa, média e interna. Segundo o médico, “a otite externa acontece no canal do ouvido até a membrana do tímpano, causadas principalmente por água contaminada de piscinas e praia, além do uso de cotonetes e outros utensílios”.

Já a otite média “ocorre no ouvido médio, ou seja, na cavidade preenchida atrás do tímpano, diretamente ligada ao nariz por meio do canal chamado tuba auditiva. Comuns durante resfriados, gripes, infecções respiratórias ou na garganta”.

No caso da otite interna, “a enfermidade atinge a porção mais complexa do ouvido, sendo ela a forma mais grave da doença. Podendo levar o paciente a ter perda na audição e tontura intensa”.

O tratamento varia de acordo com o grau de gravidade, o otorrinolaringologista pode receitar analgésicos, anti-inflamatórios, medicamentos em gotas ou até mesmo antibióticos.