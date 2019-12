9 hospitais do RN serão beneficiados por recursos de Emendas Parlamentares

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) realizou o cadastro de 16 propostas de obras advindas de recursos financeiros de Emendas Parlamentares da Bancada Federal, todas aprovadas pelo Ministério da Saúde.

As propostas referem-se à reforma e ampliação dos serviços hospitalares do estado do Rio Grande do Norte.

SERÃO BENEFICIADOS NO ESTADO:

- Hospital Regional do Seridó – Telecila Freitas Fontes, em Caicó, com obras de ampliação e reforma;

- Hospital Regional Dr. Mariano Coelho, em Currais Novos, com obras de ampliação;

- Ampliação do Hospital Regional Alfredo Mesquita Filho, em Macaíba;

- Ampliação e reforma do Hospital Regional Monsenhor Antônio Barros, em São José de Mipibu; - Ampliação do Hospital Dr. Tarcísio Maia, em Mossoró;

- Reforma do Laboratório Regional de Mossoró (LAREM);

- Obras de ampliação, reforma das instalações elétricas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Clínicas médicas, neurológica, ortopédica e geral, além da reforma do Centro Cirúrgico, reforma do bloco B no segundo andar ao pavimento 3 e recuperação e reforma Geral do Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), do Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, em Natal;

- O Hospital José Pedro Bezerra (Santa Catarina) receberá obras de ampliação e reforma e também o Hospital Dr. João Machado, ambos em Natal.

Para atender a todas as diligências postas pelo Ministério da Saúde, a Sesap contou com a colaboração dos diretores de hospitais na elaboração dos projetos, com o monitoramento contínuo da equipe da Subcoordenadoria de Convênios e Projetos Específicos (SUCOPE) ligada a Coordenadoria de Planejamento e Controle de Serviços de Saúde (CPCS), e apoio da Coordenadoria de Operações de Hospitais e Unidades de Referência (Cohur) e também da equipe do Grupo Auxiliar de Engenharia e Projetos (GAEP) ligado a Coordenadoria de Administração (COAD).