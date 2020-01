Gripe H1N1: saiba quais são os principais sintomas da doença

Em 2019, segundo dados do Ministério da Saúde, o vírus da gripe já matou 222 pessoas, a maior parte delas infectadas pelo tipo H1N1, conhecido popularmente por gripe suína.

A gripe (influenza) afeta milhões de brasileiros todos os anos. Facilmente confundida com outras doenças, os sintomas manifestam-se costumeiramente com febre acima dos 38ºC, dor muscular, na garganta, na cabeça e tosse.

O clínico geral do Hapvida, Dr Geraldo Pinheiro, explica como ocorre o contágio da doença. “A transmissão do vírus se dá pelas vias respiratórias, o indivíduo inala partículas se secreção infectadas através do ar”.

Em pessoas mais vulneráveis, à gripe pode elevar o quadro para um estágio mais grave, como por exemplo a pneumonia.

Altamente contagiosa, o Sistema único de Saúde (SUS) oferece vacina contra a influenza. O Ministério da Saúde não atingiu a meta de vacinas de 90% para o grupo prioritário, entre 10 de abril e 31 de maio.

Com duração média de 5 a 10 dias, o paciente necessita de repouso, ingerir bastante líquido, dieta balanceada e medicamentos receitados por um profissional da saúde.