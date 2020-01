A Secretaria de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito do Município de Mossoró (SESEM) convocou os detentores de Permissão e Concessão que atuam no Sistema de Transportes da cidade para a vistoria anual dos veículos cadastrados.

Devem se apresentar para a vistoria os mototaxistas, taxistas, proprietários de veículos que realizam transporte escolar, transporte de fretamento e transporte público coletivo.

A vistoria será realizada na SESEM, localizada à Rua Felipe Camarão, nº 968, Bairro: Doze Anos, Mossoró-RN.

As datas e horários podem ser conferidas por meio do edital, publicado no Jornal Oficial de Mossoró, no dia 3 de janeiro de 2020. O não comparecimento acarretará a aplicação das devidas sanções legais.

Deverão ser apresentados no processo de vistoria veicular, os seguintes documentos: – cópia da quitação do Alvará de permissão de tráfego; cópia do CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo; cópia do comprovante de aferição do taxímetro / tacógrafo; e Atestado eletromecânico dos veículos não adaptados com GNV ou fotocópia da vistoria do GNV (caso seja um veículo adaptado).

Além desses documentos, é necessária a apresentação da cópia da CNH, e do comprovante de residência, caso estas informações tenham sido alteradas recentemente.

Os proprietários deverão apresentar seus veículos cadastrados devidamente limpos, identificados e caracterizados. Durante a vistoria, além do veículo, o mototaxista deverá apresentar 02 capacetes identificados e caracterizados na cor laranja.

Atualmente, o município possui cadastrados 513 Mototaxis, 392 Táxis, 19 Transporte Escolar, 29 Transporte de Fretamento e 32 Ônibus.

CONFIRA EDITAL ABAIXO