Operação Sorriso começa no próximo dia 13 de janeiro em Mossoró

Pelo 5ª ano a Operação Sorriso será realizada na cidade de Mossoró. A partir do próximo dia 13, diversos profissionais vão realizar a seleção de pacientes que passaram pela cirurgia de correção de lábio leporino e fenda palatina.

A triagem será realizada no Centro Clínico Professor Vingt-un Rosado (Pam do Bom Jardim). Já as cirurgias serão realizadas no Hospital Wilson Rosado, de 15 a 18 de janeiro.

Serão 50 cirurgias realizadas de forma gratuita, por 60 voluntários da área da saúde do Brasil e de outros países que participam da missão.

Para participar da triagem basta comparecer Pam do Bom Jardim, no dia 13, com os documentos de identificação do paciente e do responsável (caso o paciente tenha menos de 10 anos), além de exames de sangue recentes (realizados até 3 meses antes da missão), caso tenha.

É importante lembrar que, embora as cirurgias sejam realizadas em Mossoró, poderá participar da Operação Sorriso paciente de qual município da região.

O Albergue Mossoró (Albem) vai disponibilizar acomodação gratuita para pacientes e um acompanhante, caso estes residam fora de Mossoró. A solicitação da hospedagem poderá ser realizada no dia da triagem.

Os paciente que foram operados em 2018 também deve retornar no dia 13 para realizar a consulta pós-operatória de 1 ano.

A Operação Sorriso é uma das maiores organizações médicas voluntárias do mundo, reunindo profissionais de diversas nacionalidades.

Desde o primeiro programa no Estado, foram atendidos mais de 409 pacientes, com 220 cirurgias realizadas e mais de 3.600 consultas médicas gratuitas oferecidas.

"Pelo quinto ano consecutivo, o Hospital Wilson Rosado tem o prazer de disponibilizar sua estrutura hospitalar para transformar sonhos em realidade na vida de crianças, jovens e adultos portadores de lábio leporino e fenda palatina, através das cirurgias. Para todos que fazem parte do Hospital este é um nobre gesto de carinho, respeito e responsabilidade social, além de apoiar e garantir a Operação Sorriso no Rio Grande do Norte por mais um ano", ressalta Marcos Moura, Diretor Administrativo do Hospital Wilson Rosado.

Também pela quinta vez, a Voltalia Energia do Brasil é parceira da Operação Sorriso na missão de Mossoró. Para Robert Klein, CEO da companhia, ações humanitárias como essa são responsáveis por impactar positivamente a vida de adultos e crianças, desde a ajuda na inserção no mercado de trabalho até a melhora da autoestima de forma ampla.

“Gerar energia limpa é, sem dúvida, nosso negócio, mas, acreditamos que podemos fazer ainda mais promovendo o desenvolvimento local das regiões que estamos presentes e temos feito isso através de mais de 40 projetos sociais até hoje, na área de educação, saúde e sustentabilidade. Espero que iniciativas como essa sejam percebidas pelo mercado para que outras empresas se somem aos nossos esforços apoiando projetos tão sérios como a Operação Sorriso”, afirma Klein.

“Toda missão celebramos a realização do sonho dos nossos pacientes. Este ano encerramos um ciclo de 5 anos do patrocínio destes sonhos pela Voltalia. Estou certo que a comunidade de empresários do Rio Grande do Norte se espelhará neste exemplo para dar continuidade no desenvolvimento do atendimento continuado aos pacientes com fissura labiopalatina”, ressalta Charles Rosenburst, diretor executivo da Operação Sorriso.