Eliminados do concurso da PMRN devem solicitar revisão de documentos hoje

Os 153 candidatos eliminados do concurso da PMRN devem solicitar revisão de documentos nesta terça-feira (7). A solicitação de revisão deve ser realizadas diretamente a Secretaria de Administração do Governo do Estado; candidatos que foram eliminados somente por certidão de crimes eleitorais e militares serão reintegrados ao processo nesta terça.

Por meio de nota, divulgada nesta segunda-feira (6), a Secretaria de Administração do Governo do Rio Grande do Norte comunicou que os 153 candidatos desclassificados do concurso da Polícia Militar têm até esta terça-feira (7) para solicitarem a revisão de documentos.

A solicitação deve ser realizada diretamente a Secretaria. De acordo com a Comissão Especial do Concurso os candidatos que foram eliminados somente por certidão de crimes eleitorais e militares serão reintegrados ao processo nesta terça.

Veja a lista AQUI.

Ainda segundo a nota, os demais casos serão analisados e respondidos até a próxima sexta-feira, dia 10 de janeiro.

O último ponto do informe notifica que a lista final com a classificação dos 1 mil candidatos para o Curso de Formação e a lista dos excluídos por inconsistência na reapresentação dos documentos sai no dia 14 de janeiro, no Diário Oficial do Estado.

Nesse mesmo dia será divulgada a lista com os nomes dos novos candidatos chamados para as vagas restantes. Eles terão que apresentar toda documentação, de acordo com o edital, para integrar ao Curso de Formação.