Levantamento mostra que 14 milhões de brasileiros são portadores de diabetes

Você deve conhecer alguém ou até mesmo ter um parente portador de diabetes. De acordo com levantamento da International Diabetes Federation (IDF), o Brasil tem cerca de 14 milhões de diabéticos.

No mundo, a estimativa é que uma em cada 11 pessoas possuam a doença, as informações são da Organização Mundial da Saúde – OMS.

Segundo o endocrinologista do Hapvida, Dr Ociran Filho, a ”diabetes é uma doença causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo. A função da insulina é quebrar as moléculas de glicose (açúcar) transformando-a em energia para manutenção das células do nosso organismo”.

A diabetes pode causar o aumento da glicemia e as altas taxas podem levar a complicações no coração, nas artérias, nos olhos, nos rins e nos nervos. Em casos mais graves, a diabetes pode levar à morte. Os tipos 1, 2, pré-diabéticos e diabetes gestacional são os mais comuns no Brasil.

· Diabetes tipo 1 é uma doença crônica não transmissível e hereditária, mais comum em crianças;

Diabetes tipo 2 ocorre quando o corpo não aproveita adequadamente a insulina produzida, está diretamente ligada ao sobrepeso, sedentarismo, triglicerídeos elevados, hipertensão e hábitos alimentares inadequados;

· Pré-diabetes é quando os níveis de glicose no sangue estão mais altos do que o normal, mas ainda não estão elevados o suficiente para caracterizar um Diabetes Tipo 1 ou Tipo 2. É um sinal de alerta do corpo, que normalmente aparece em obesos, hipertensos e/ou pessoas com alterações nos lipídios;

· Diabetes gestacional ocorre temporariamente durante a gravidez. As taxas de açúcar no sangue ficam acima do normal, mas ainda abaixo do valor para ser classificada como diabetes tipo 2.

SINTOMAS, PREVENÇÃO E TRATAMENTO

Sede anormal e boca seca; Urinar frequentemente; Perda de energia e fadiga extrema; Fome constante; Perda de peso repentina; Visão desfocada; Dormência e formigamento nas mãos e pés; Cicatrização lenta de feridas e infecções recorrentes.

De acordo com o especialista, a melhor forma de prevenir o diabetes e diversas outras doenças é “a prática de hábitos saudáveis.

Comer diariamente verduras, legumes e, pelo menos, três porções de frutas; Reduzir o consumo de sal, açúcar e gorduras; Parar de fumar; Praticar exercícios físicos regularmente, (pelo menos 30 minutos todos os dias); Manter o peso controlado”.

O tratamento varia conforme o grau da doença. Para os pacientes que possuem o tipo 1 é preciso injeções diárias de insulina para manterem a glicose no sangue em valores considerados normais.

Já os que contraíram o tipo 2 o tratamento consiste em identificar a necessidade de cada pessoa e indicar, conforme cada caso, medicamentos e técnicas variadas.