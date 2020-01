As maiores dúvidas que existem sobre as lojas virtuais no Brasil

A tendência do ramo de vendas pela internet está crescendo cada vez mais, muitos brasileiros utilizam esse meio do comércio eletrônico como fonte de renda mensal ou um extra ao salário. Se você quer ingressar nesse meio, ou se já possui uma loja física e quer expandir seu negócio para o âmbito das vendas online, tome conhecimento que há diversas possibilidades para o empreendimento perante o comércio eletrônico.



Adotando como base o ano que acaba de se encerrar, segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) o setor de e-commerce registrou um faturamento de R$ 35 bilhões no primeiro semestre de 2019. O valor representa um crescimento de 16% em relação ao mesmo período no ano anterior com o ticket médio na casa de R$ 301, mostrando estabilidade em relação a 2018. Ademais, segundo dados do Terra, em uma pesquisa do Google mostrou que as vendas por e-commerce irão dobrar em cinco anos, chegando a R$85 bilhões. Até 2021, o crescimento do setor será, em média, 12,4% ao ano. Atualmente, existem 58 milhões de consumidores online, ou seja, cerca de 27% da população brasileira. Em 2018, foram registrados 123 milhões de pedidos online.

Porém mesmo com essas informações e tantas outras que estão atreladas as estatísticas do negócio muitas pessoas ficam com medo de ingressar no mercado, isso porque possui dúvidas e ficam guardando para si, pois então se prepare, se você não quer perder essa oportunidade de começar o seu comércio eletrônico, mas ainda possui algumas dúvidas sobre lojas virtuais iremos tentar elencar algumas a seguir e tentar solucionar esse problema.

1. O que fazer em primeiro lugar?

Analise o seu empreendimento, em que você quer investir? Qual o ramo? Dessa forma você saberá quem será seu público alvo, bem como a sua concorrência perante o meio eletrônico. Dado esse passo, faça uma varredura a fim de evitar qualquer surpresa desagradável, ou seja, planeje seu negócio com cuidado.

2. Com o crescimento o mercado já não está cheio?

Em todos os ramos do negócio há esse crescimento e quando se trata de algo empreendedor é raro não existir alguém no meio, porém embora a concorrência exista é preciso que você tenha estratégia para driblá-la. Valorize o nome da sua loja virtual, logotipo, designer e entre outras definições que irão fazer o seu negócio ser impulsionado. Faça investimentos em ofertas, as pessoas procuram por promoções, bem como o preço e o frete gratuito, busque informações e ajuste o seu negócio, faça o que a concorrência não faz.

3. Tenha fornecedores de confiança

Ter um fornecedor parceiro é primordial, o que será vendido na loja dependerá muito dele. Conheça o fornecedor que irá caber dentro do seu orçamento e irá atender melhor as suas expectativas.

4. Como iniciar a minha loja virtual?

A princípio é preciso definir algumas coisas, como por exemplo, onde ficará seu site? Por onde será a divulgação? Utilizará as redes sociais? Quem será seu provedor? Parece besteira, mas o fato de ter um provedor com serviços de hospedagem seguros e confiáveis poderá fracassar com o seu comércio eletrônico.

Precisa-se ainda ter objetivo do que será exposto na loja, como já foi dito e a partir daí ter um capital de giro para movimentar o comércio. Atualmente existem formas para quem não possui esse capital, mas quer ingressar no meio das vendas eletrônicas, é o dropshipping que se tornou uma ótima opção para quem quer investir e não possui uma grande margem de capital inicial. Ter um sistema automático de gerenciamento da loja virtual também é outra opção.

5. Passe credibilidade

Sabemos que a visibilidade é algo que mexe muito com nós seres humanos, dessa forma, se a loja virtual for mal projetada ocorrerá de certo modo um fracasso, constitua uma relação sólida e confiável com quem está do outro lado da tela e elimine os elementos que possam ser duvidosos ou que diminuam a frequência de visitação da clientela.

6. Trabalhe com serviços financeiros e de pagamento seguros

Por vezes damos de cara com informações de fraudes de cartão de crédito, onde o indivíduo compra e o produto não chega, bem como clonagem de identidade, golpes de internet e violação da segurança online com invasões de dados. Isso faz com que os consumidores questionem acerca da transação da sua compra e se lembre que você estará para aliviar esse medo dos seus consumidores e sanar quaisquer dúvidas. Dessa forma, invista na credibilidade, ofereça o meio de pagamento ao cliente e faça a implementação do método de segurança SSL (Secure Sockets Layer) bem como a política de privacidade disponível e visível.

7- Um toque humano na loja virtual

No momento que o cliente adquire o produto ele precisará saber obrigatoriamente de forma detalhada cada passo da forma correta e clara do que se trata, bem como das informações ostensivas, isto é, o preço do produto, prazos, quantidade, garantias e entre outros. Além disso, a pós-venda é a parte mais importante, aí é que entra em cena o “toque humano”, pois o consumidor irá buscar sanar suas dúvidas que irão existir com a compra do produto, como defeitos, troca, substituição, peças e entre outros e para isso você tem de estar preparado. Construa um FAQ que atenda as dúvidas frequentes, isso irá poupar tempo e os recursos da empresa. O chat também é algo primordial, pois interliga em tempo real, o lojista e o cliente.

7. Disponibilize informações de clientes da loja

Esse ponto se trata mais de uma dica que uma dúvida! Faça o que se é chamado de prova social, isto é, os consumidores que ainda não conhecem a sua loja virtual podem estar querendo adquirir algum produto, porém busca opiniões positivas acerca desta, assim como integrar esses depoimentos? Vai usar mecanismos além ou vai deixar que o correio da plataforma digital do site seja construído? Bem, o ideal é publicar testemunhos dos seus clientes ainda que por menor que sejam. No mais, insira plug-in que permita que os usuários classifiquem o serviço ou produto entre 0 a 5 estrelas, funciona muito bem.

Ficou com uma visão melhor acerca da loja virtual vai adentrar no ramo? Conheça as plataformas digitais que irão lhe auxiliar nesse ramo e boa sorte.