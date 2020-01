LMECC vai realizar triagem gratuita para diagnóstico do câncer de mama

No próximo dia 18 a Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC) vai realizar mais uma triagem gratuita para diagnosticar sinais que possam indicar a presença do câncer de mama.

A ação será realizada a partir das 08h, no Hospital da Liga (Unidade II), antiga Casa de Saúde Santa Luzia, localizada na Rua Melo Franco, nº 238, Santo Antônio, em frente à praça dos hospitais.

Para participar da triagem basta comparecer ao local no dia informado, com documento de identificação oficial e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

É importante ressaltar que é preciso apresentar exame de imagem realizado pelo menos nos últimos 06 meses ou encaminhamento das Unidades Básicas de Saúde (UBS) que relatem alguma suspeita.

Durante a consulta, se o Médico Mastologista detectar algum sinal que indique a presença do câncer, irá encaminhar o paciente para realização dos demais procedimentos na própria LMECC. A triagem que é aberta a toda a população de Mossoró e região, desde que se apresente os requisitos necessários.

C NCER DE MAMA

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de mama é o tipo da doença mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo, depois do de pele não melanoma, correspondendo a cerca de 25% dos casos novos a cada ano. No Brasil, esse percentual é de 29%.

No último biênio (2018/2019) a estimativa apontou 59.700 novos casos de câncer de mama para cada ano, com um risco de 56,33 casos a cada 100 mil mulheres.

“90% dos casos de câncer de mama em nosso país quem faz o primeiro diagnóstico é a própria paciente. Através do toque, muitas vezes a mulher percebe um nódulo endurecido na mama e que em sua grande maioria não causa dor. Esse é um dos sinais que pode indicar a presença do câncer”, explica o Mastologista da LMECC, Dr. Dennys Fowler.

No ano de 2018, a Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC) contabilizou 136 novos casos em suas Unidades Hospitalares, enquanto a cidade de Mossoró-RN registrou 35 óbitos decorrentes da causa básica da doença.

Já no primeiro semestre de 2019 mais 68 novos casos foram registrados nos Hospitais da Liga, enquanto 20 óbitos ocorreram em todo o município de Mossoró.

Mesmo com o alto índice de mortalidade, a doença proporciona grandes chances de cura, entretanto o tratamento tem de ser feito da forma correta e tendo diagnóstico precoce aumenta as chances de cura em até 90%.