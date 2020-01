Parceria com Voltalia e BNDES possibilita Operação Sorriso em Mossoró

A Operação Sorriso, uma das maiores organizações médicas voluntárias do mundo, celebrou na noite desta terça (14) a parceria com a Voltalia/Copel e BNDES em um evento no Teatro Dix Huit Rosado, em Mossoró.

A organização está no Rio Grande do Norte para um novo mutirão de cirurgias gratuitas para correção de lábio leporino e fenda palatina que teve início na segunda (13) com a triagem de pacientes.

Na manhã desta quarta-feira (15) foram realizadas as primeiras cirurgias, no Hospital Wilson Rosado. Elas acontecerão até o sábado (18).

Esta é a quinta vez consecutiva que a missão humanitária de Mossoró acontece. Todas tiveram o apoio da Voltalia/Copel através do BNDES e somam mais de 200 pacientes operados.

Nayara Gadelha, vice-prefeita de Mossoró; Dr. Bernardo Rosado, diretor do hospital Wilson Rosado ; Charles Rosenburst, diretor-executivo da Operação Sorriso, e Amaury Neto, Asset Manager da Voltalia, compareceram ao evento que reuniu convidados e interessados em novas parcerias com a ONG.

Durante os dias da Operação Sorriso, o Albergue de Mossoró (Albem) vai disponibilizar acomodação gratuita para pacientes e um acompanhante, caso estes residam fora de Mossoró. A solicitação da hospedagem foi realizada no dia da triagem.