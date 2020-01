A vítima, identificada apenas como Neném, morador do Wilson Rosado, em Mossoró, foi encontrado por um popular que havia descido a ponte, próxima ao Arte da Terra. De acordo com um socorrista do Samu, o homem tinha sinais de espancamento pelo corpo e marcas de esganadura no pescoço. Ele foi levado com vida para o HRTM.

No início da noite desta sexta-feira (17) um homem foi resgatado pelo Samu, com ajuda do Corpo de Bombeiros, das águas do Rio Mossoró, no Centro da cidade.

A vítima, 40 anos, identificado até o momento apenas como Neném, morador do Wilson Rosado estava com as mãos amarradas para trás e tinha marcas de espancamento pelo corpo, além de sinais de esganadura no pescoço.

O homem foi encontrado por um popular que havia descido a ponte, próxima ao Arte da Terra e ao avistar um corpo na água, chamou acionou o Samu.

A vítima foi resgatada com vida e encaminhada para o Hospital Regional Tarcísio Maia, onde está recebendo atendimento médico na sala das pequenas cirurgias.