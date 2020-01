Sargento de Apodi sofre tiro na altura do rosto em abordagem em Umarizal/RN

Policiais do município de Apodi foram recebidos a tiros na cidade de Umarizal, no Alto Oeste do Rio Grande do Norte, na manhã deste domingo, 19.

O 3º sargento Túlio foi atingido de raspão na altura do rosto e levado para o hospital local. Na reação, um suspeito conhecido por Patrício de Caraúbas, morreu.

Havia informações de que outros dois suspeitos foram baleados e levados para o Hospital Regional de Pau dos Ferros. Não se tem informações do quadro de saúde destes dois.

Os policiais estavam realizando diligências em Umarizal para localizar autores de homicídios na região do Baixa do Caic, em Apodi. A informação é que eles estavam numa casa em Umarizal.

Na abordagem, os policiais foram recebidos a tiros. O sargento Túlio, não corre risco de morte. A bala pegou no couro cabeludo da cabeça, tendo sido necessário fazer um raio x, em Pau dos Ferros, para se ter certeza, de que não havia estilhaço no crânio.

Os suspeitos baleados e presos são conhecidos por Gaguinho de Urânia e Allison. Este último seria quem ordena que os assassinatos aconteçam em Apodi, Caraúbas, Umarizal e outras cidades da região. Existe fortes indícios de que eles fazem parte de uma facção criminosa.

Na cidade de Umarizal, os policiais conseguiram informações que os levaram ao esconderijo de outros bandidos na cidade de Patu, que fica perto. Na abordagem, houve nova troca de tiros. O suspeito Antônio Allison Fernandes Duarte, o Toinho, de Caraúbas, foi baleado e morreu.

Ele apontado pelos demais suspeitos presos como mandante dos crimes na região.

O trabalho da Policia Militar continua.

