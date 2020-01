Ambulatório estadual para Travestis e Transexuais será inaugurado no RN

Nesta quinta-feira (23) a equipe técnica que atuará no ambulatório está sendo capacitada, no auditório do Instituto de Medicina Tropical (IMT). Também participam representantes dos municípios de Natal e Caicó. Amanhã (24) a capacitação será realizada para os profissionais de Mossoró.

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), em parceria com a Secretaria de Estado das Mulheres, Juventude, Igualdade Racial e dos Direitos Humanos (SEMJIDH), vão inaugurar no final deste mês de janeiro o Ambulatório Estadual de Travestis e Transexuais que vai funcionar no Hospital Giselda Trigueiro, em Natal.

O atendimento será realizado às segundas-feiras, no turno da tarde, e atenderá as demandas específicas dessa população, como a hormonioterapia e acompanhamento clínico pré-operatório, com a finalidade de garantir a saúde integral para esta população.

O ambulatório atuará com uma equipe multiprofissional formada por médico clínico, psicólogo, enfermeiro e assistente social. Oferecerá ainda os serviços já disponíveis no Hospital Giselda Trigueiro, como ginecologia, urologia, infectologia, proctologia, dermatologia e mastologia.

Nesta quinta-feira (23) a equipe técnica que atuará no ambulatório está sendo capacitada, no auditório do Instituto de Medicina Tropical (IMT), sobre os protocolos de hormonioterapia e as especificidades da saúde desta população.

Também participam representantes dos municípios de Natal e Caicó. Amanhã (24) a capacitação será realizada para os profissionais de Mossoró.

No dia 20 de janeiro, após reunião com as organizações sociais LGBTs foi lançada uma enquete virtual para nomear o ambulatório com uma personalidade do movimento de Travestis e Transexuais do RN que represente a luta histórica desta população na defesa de seus direitos sociais.

A enquete estará disponível até 26 de janeiro no endereço AQUI.