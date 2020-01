De acordo com o novo Boletim Epidemiológico de Sarampo, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde Pública, dois novos casos de sarampo foram confirmados, passando para oito o total já registrado no Rio Grande do Norte. Ainda são 29 casos em investigação e 57 foram descartados.

Novamente, a maior concentração dos casos em investigação está na 7ª região de saúde (Região Metropolitana de Natal). Na capital potiguar são três registros de confirmações, seguido pelo município de Tibau do Sul com duas confirmações.

SOBRE A DOENÇA

Sarampo é uma doença infecciosa grave, causada por um vírus. Sua transmissão ocorre quando o doente tosse, fala, espirra ou respira próximo de outras pessoas.

Qualquer indivíduo que apresentar febre e manchas no corpo (exantemas) acompanhado de tosse, coriza ou conjuntivite deve procurar os serviços de saúde para a investigação, principalmente aqueles que estiveram nos 30 dias anteriores em viagem a locais com circulação do vírus.

Casos suspeitos devem ser informados imediatamente às Secretarias Municipais de Saúde. A mais efetiva forma de prevenção é a vacinação.

Para ser considerada vacinada, a pessoa precisa ter o registro em caderneta de vacinação conforme esquema vacinal.