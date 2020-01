Patuense picada por escorpião morre no hospital de Pau dos Ferros

O SVO de Mossoró ainda precisar confirmar o que realmente causou a morte de Renata Sousa, de 32 anos. A jovem foi picada por um escorpião no sábado passado (18). De acordo com informações de uma amiga, no dia do acidente ela foi atendida no hospital da cidade, medicada e liberada. Nesta quarta (22) apresentou febre e bolhas pelo corpo e acabou morrendo no Hospital Regional de Pau dos Ferros.