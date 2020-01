"Foro de Moscow": na Ufersa, a eleição para reitor já está pegando fogo

O programa "Foro de Moscow", transmitido todos os dias no canal do Blog do Barreto no Youtube, destaca na edição desta quinta-feira (23) a eleição para reitor da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), que está prevista para abril. Trata-se de uma consulta para a formação de uma lista tríplice que será submetida ao presidente Jair Bolsonaro. Na esteira da eleição, onde os pré-candidatos já se movimentam, um dele, o professor Rodrigo Sérgio foi exonerado do cargo que ocupava na gestão atual reitor José de Arimatéia de Matos, ao anunciar, em entrevista na imprensa, ser candidato de oposição.

Sérgio se coloca como um candidato com irrestrito apoio do presidente e que, por esta razão, será nomeado seja em que colocação se apresentar na lista. Por outro lado, sua exoneração tem a ver com o conflito com o atual reitor ao se manifestar opositor do pré-candidato Rodrigo Codes, que recebe o apoio da situação.

O Foro ainda destaca o surgimento de outro parente de Bolsonaro, que age como lobista para prefeitos no interior de São Paulo. Também mostra a situação do ministro Sérgio Moro, em processo de fritura pelo governo. Também explica o calendário de pagamento do funcionalismo pelo Governo do Estado.

Foro de Moscow é um programa diário de aproximadamente 40 minutos e transmitido todos os dias pelo Youtube. Segundo os jornalistas, inicialmente os vídeos serão publicados no início da tarde, mas há projetos de transmissões ao vivo para garantir a interação da audiência ao meio-dia. O MOSSORÓ HOJE sempre contribui com o debate do programa, sendo que o jornalista Cézar Alves também é convidado para analisar temas voltados para a saúde e segurança pública.