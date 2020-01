Dias quentes favorecem o aparecimento de brotoeja, diz especialista

O Rio Grande do Norte é um dos estados mais quentes do Brasil. O sol no estado brilha em média 300 dias por ano. Com isso as doenças relacionadas ao calor são mais constantes. É o caso das brotoejas, mais comuns em recém-nascidos.

Segunda a pediatra do Hapvida, Drª Amanda Brilhante, “a brotoeja é o nome popular da miliária, uma dermatite inflamatória causada pela obstrução mecânica à eliminação do suor pelas glândulas sudoríparas (écrinas) e que acaba impedindo a saída do suor do corpo”.

Ambientes quentes e úmidos, excesso de roupas e agasalhos, assim como febre alta favorecem o aparecimento dessas lesões. Em geral, elas surgem no tronco, pescoço, axilas e dobras de pele, sob a forma de pequenas bolhas de água (vesículas).

Os principais sintomas são coceira e queimação, para o tratamento leva-se em conta as características das lesões, o local onde se instalaram e a idade do paciente.

“Em crianças pequenas, por exemplo, restringe-se a medidas para refrescar a pele com o objetivo é aliviar o desconforto” afirma a pediatra.

DICAS PARA EVITAR CONTRAIR A DOENÇA:

Evite passar cremes, loções e filtros solares gordurosos especialmente nos dias de muito calor;

Ligue o aparelho de ar condicionado ou ventiladores nos dias muito quentes para evitar a produção excessiva de suor;

Coloque maisena na água de banho do bebê com erupções na pele. O velho conselho da vovó ajuda a aliviar os sintomas da brotoeja;

Dê preferência às roupas de algodão que ajudam a absorver o suor;

Consulte um médico dermatologista ou pediatra se as lesões características da brotoeja apresentarem sinais de infecção.